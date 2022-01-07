EMEKLİ MAAŞINI YOLDA DÜŞÜRDÜ, BULAN MEMUR TESLİM ETTİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde emekli Mehmet Akpınar, bankadan çektiği maaşını yolda düşürdü. Parayı yerde bulan memur Arif Durmuş da polis aracılığıyla Akpınar'a teslim etti.

Tapu ve Kadastro İlçe Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Arif Durmuş, dün öğle saatlerinde Andırın Hükümet Konağı önünde 2 bin 500 lira buldu. Durmuş, polis noktasına giderek yerde para bulduğunu ve sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Polis, güvenlik kamerası incelemesinde parayı emekli imam Mehmet Akpınar'ın düşürdüğünü tespit etti. Polisin irtibata geçtiği Akpınar, Andırın Hükümet Konağı'na gelerek parayı Durmuş'tan teslim aldı.

Arif Durmuş'a teşekkür eden Mehmet Akpınar, Helal paraymış. Düşürdüğümden hiç haberim olmadı. Arif beye teşekkür ediyorum dedi.

Öte yandan Mehmet Akpınar'ın yürürken parasını düşürmesi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde cebinden parası düşen Akpınar'ın yürümeye devam ettiği ve onlarca kişinin de geçmesi rağmen parayı fark etmediği anlar yer aldı. Son olarak yerdeki parayı fark edip alan Durmuş, polis noktasına giderek 2 bin 500 liranın sahibine teslim edilmesini sağlıyor.