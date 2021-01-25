Emekli maaşına haciz konulur mu? Emekli maaşı haciz edilir mi?

Birçok vatandaşın kredi kartı, senet borcu bulunuyor. Kredi kartı borcu olan emekliler ise Emekli maaşına haciz konulur mu? Emekli maaşı haciz edilir mi? merak ediyor.

Ülkemizde bazı istisnalar dışında 5510 sayılı yasanın 93. maddesi gereğince 'Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez' kanunu yer alıyor. Emekli maaşına haciz konulur mu? Emekli maaşı haciz edilir mi? İşte detaylarda!

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULUR MU?

SGK kapsamı içerisine giren emekli vatandaşların emekli aylıkları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun, hüküm uygulamaları sonucu alacakları yani borçları devir ve tenkit edilemez. Emekliler, borçlu olsalar dahi emekli maaşına haciz konulamaz. 5510 sayılı kanunun 93. maddesine göre, 'emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez.' yasası bulunmakta. Kanun ile korunan emekli maaşları, emekli vatandaşların izni olmadan bankalar dahi herhangi bir kesinti yapamaz. Haczi yasalara göre korunan emekli maaşının haciz talepleri, icra müdürü tarafından reddedilmesi zorunlu kılmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI HACİZ EDİLİR Mİ?

SGK'nın 5510 sayılı 93. maddesine göre emekli maaşı haczedilemez ve kesintiye uğramaz. Ancak, üçüncü kişilerin borçlarında maaş haczinin olması 4A ve 4B sigortalılık statüsünde olan vatandaşların yasal izinleri ile haciz işlemi gerçekleşebilir. SGK, yalnızca kendi alacakları için maaş haczi konulmasına izin verir.