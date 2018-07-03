Emekli Binbaşı Erol Mütercimler'den Canlı Yayında Şok Küfürler

Kibar üslubu ve sakin kişiliği ile tanınan emekli Binbaşı Erol Mütercimler Meltem TV'de yayınlanan programda, kendisine küfürlü yorumlarda bulunanlara üstü örtülü şekilde küfür ederek cevap veren Mütercimler'in hali izleyenleri gülümsetti.

AĞIR SÖZLER SÖYLEMEMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Tartışma programlarının aranan yüzlerinden olan Erol Mütercimler, insanların sosyal medya üzerinden kendisine küfretmesine dayanamayıp canlı yayında cevap verdi. Sakin kişiliği ile bilinen Mütercimler, canlı yayında ağır sözler söylememek için büyük çaba sarf ederek üstü örtülü şekilde kötü yorum yapanlara hakaret etti. Mütercimler'in sözleri ekran başındaki izleyenleri de gülümsetti.

EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'da doğmuştur. Babası köy enstitüsü öğretmenidir. Çok çeşitli kentlerde dolaştıktan sonra babası İstanbul'a tayin edildi. İstanbul'da büyüyüp Tüm okulları İstanbul'da okumuştur. İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lise'sinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.

BEŞİKTAŞ DENİZ MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

1978 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980'te Deniz Kuvvetleri'nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Astsubay Okulu'nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı. Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya'ya gitti, orada Avustralya'da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada 'Avustralya News' diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.

STRATEJİ VE DEVRİM TARİHİ DERSLERİ VERDİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Strateji ve Devrim Tarihi dersleri verdi.

ERGENEKON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Erol Mütercimler, 1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan davada 'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay ceza aldı.

TÜRKAN ŞORAY İLE BİRLİKTE SİNEMA FİLMİNDE ROL ALDI

2007 yılında "Suna" adlı sinema filminde Türkan Şoray ile birlikte oynadı.

Erol Mütercimler, 2013 yılının Şubat ayında yayımladığı "Kumpas Ergenekon" adlı kitabında düzmece delillerle verilen haksız cezalar sonucunda bir yargı faciası olarak hukuk tarihine damga vuran Ergenekon sürecini en ince detayına kadar anlatılıp işin iç yüzü belgelerle ortaya koydu.