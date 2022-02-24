EMEKLİ AMİRALLER BİLDİRİSİ DAVASI; EMEKLİ TUĞAMİRAL TÜRKER ERTÜRK DE İFADE VERDİ

Kamuoyunda emekli amiraller bildirisi olan açıklamayla ilgili olarak 103 sanık hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Emekli tuğamiral Türker Ertürk avukatıyla İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Ertürk, "Bu yargılamanın Türk milletini üzdüğünü ve devletin imkanlarını boş yere meşgul ettiğini düşünüyorum ve sayın mahkemeden beraatımı istiyorum. Yurtdışı yasağım da var. Onun kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Ertürk'ün avukatı, davanın siyasi olduğunu vurgulayarak "Türkiye'deki demokratik savaşın içinde olduğumuz bu süreçte Montrö ile ilgili yaptıkları açıklamalarda ne kadar öngörülü olduklarını görüyoruz. Aslında onlara teşekkür etmemiz gerek. Siyasi olan bu davanın beraat ile sonuçlanmasını ve bu iddianamenin reddedilmesini talep ediyoruz" dedi. Ertürk duruşma salonu önünde kendisini destekleyenlere de açıklama yaptı. Ertürk, "Umarım bir an önce bu yargıyı, devleti ve kaynaklarını israf eden bu süreç biter. Bir an önce beraatimin verilmesini ve yurtdışı yasağımın kaldırılmasını mahkemeden talep ettim. Hep beraber göreceğiz" dedi.

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cep telefonundan Türker Ertürk konuşması

Demirören Haber Ajansı - Güncel