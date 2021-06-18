Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Başiskele ilçesinin Seymen Mahallesi Anayurt Sokak'ta bulunan sitede öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 ay önce emekli olan Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken'in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan