Emanet yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Kanal 7 Emanet dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak?

Sezon finali yapan dizilerden Emanet yeni sezonu ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. Kanal 7'nin en beğenilen dizileri arasında gösterilen Emanet dizisinin yeni sezonu hangi ay başlıyor? Emanet yeni sezon hangi gün, ne zaman başlayacak? Emanet ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet ne zaman başlayacak, hangi gün başlayacak merak edildi. Peki, Emanet yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Kanal 7 Emanet dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak?

EMANET KONUSU NE?

Seher, annesiz ve babasız kalan yeğeni Yusuf'u emanet olarak görmektedir. Onu korumak ister ve bu konu da her şeyi göze alacaktır.

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir.

EMANET 2021 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Emanet dizisinin yeni sezonu, yani 2. sezonu 2021 Eylül ayının 2. haftasında başlayacağı tahmin edilmektedir.

EMANET 206. YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Emanet dizisi yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

EMANET SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seher'in tuzağına düşen Yaman, ailesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Seher'i ve Yusuf'u kaybetmemek için büyük bir risk almak zorundadır.

EMANET OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yaman : Halil İbrahim Ceylan

Seher : Sıla Türkoğlu

Yusuf : Berat Rüzgar Özkan

Kiraz : Gülderen Güler

Ali : Melih Özkaya

Ziya : Tolga Pancaroğlu

İkbal : Gülay Özdem

Selim : Osman Aydın

Zühal : Hilal Yıldız

Begüm : Gözde Gürkan

Cenger : Ömer Gecü

Arif Baba : Ali Çakalgöz

Adalet : Binnaz Ekren

Nadire : Hayat Olcay

Nedim : Oğuz Yağcı

İbrahim : Adnan Mehmet Ali Aslan

Fırat : Derya Oğuz Ertün

Neslihan : Zeynep Naz Eyüboğlu

Karanfil : Özge Ağyar

Ziya : Volkan Yıldırım

Osman : Atilla Pakdemir

Melih : İlker Yavuz