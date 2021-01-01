Emanet yeni bölüm fragmanı! Emanet son bölüm fragmanı! Emanet fragman!

Kanal 7 ekranlarında hafta içi yayınlanmakta olan Emanet dizisinin 85. yeni bölümü 1 Ocak Cuma akşamı yayında olacak. Dizinin bu bölümünde neler yaşanacağı ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Emanet 85. Bölüm fragmanı yayınlandı. Seher ve Yaman arasında bir aşk mı yaşanacak? İşte bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Emanet yeni bölüm fragmanı!

Emanet 85. Bölüm fragmanı yayınlandı. Seher ve Yaman arasında bir aşk mı yaşanacak? İşte bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Emanet yeni bölüm fragmanı!

EMANET YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ile ilgili ilk detayları videodaki fragmanda bulabilirsiniz. Seher'in çabası Yaman'a yakınlaştıracak mı? İşte bu sorunun yanıtı da merak ediliyor. Peki dizinin 82. bölümünde neler yaşanmıştı? Yeniden hatırlayalım:

Seher, Yaman'ı gittiği yoldan vazgeçirmeye çalışsa da bu çok zordur. Yaman, tavizsiz tavrından ödün vermek istemese de Seher hiç ummadığı bir anda karşısına çıkar. Ayşe ve Hasan'ın yardım talebi, Ali ve Kiraz arasındaki yeni gerginliklerin de sebebi olacaktır. Ama asıl önemlisi, bu yeni misafirleri yeni belalara da davetiye çıkartır.

Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman… İki ayrı dünyanın, geceyle gündüzün bu savaşında tek kazanan olacak, o da AŞK… Bir emaneti aşkla korumaya çalışanların öyküsü Emanet ile ekrana taşınacak. Emanet, hafta içi her gün Kanal 7'de.

Dizinin konusu: Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur.

Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay,