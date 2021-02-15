Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan hakkında şaşırtan gerçek!
Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan, son aylarda oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Instagram'da 136 bin takipçisi olan Ceyhan'ın bir türlü mavi tik (doğrulanmış hesap rozeti) alamadığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'in haberine göre;& ;Instagram'da tanınmış hesapların yanında bulunan mavi tik birçok kullanıcının ilgisini çekiyor. Sanat, siyaset, spor ve magazin alanında faaliyet gösteren kişiler Instagram hesabına mavi rozeti kolayca alabiliyor.
136 BİN TAKİPÇİSİ OLMASINA RAĞMEN...
Bir süredir Emanet dizisinde Yaman karakterini canlandıran Halil İbrahim Ceyhan'ın bir türlü mavi tik (doğrulanmış hesap rozeti) alamadığı ortaya çıktı.& ;
Kaynak: Snob Magazin