Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan hakkında şaşırtan gerçek!

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan, son aylarda oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Instagram'da 136 bin takipçisi olan Ceyhan'ın bir türlü mavi tik (doğrulanmış hesap rozeti) alamadığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...