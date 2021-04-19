Emanet dizisi Kiraz diziden ayrılıyor mu? Gülderen Güler diziden ayrılıyor mu? Gülderen Güler kimdir?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet'in Kiraz'ı neden diziden çıktı, artık neden yok? soruları dizinin hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Kiraz'a hayat veren Gülderen Güler kimdir, kaç yaşında? Gülderen Güler instagram hesabı ve hakkında bilgiler güzel oyuncuyla ilgili en çok araştırılan soruların başında geliyor. Peki, Emanet dizisi Kiraz diziden ayrılıyor mu? Gülderen Güler diziden ayrılıyor mu? Gülderen Güler kimdir? Gülderen Güler hayatı ve biyografisi nedir?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet'in Kiraz'ı neden diziden çıktı, artık neden yok? soruları dizinin hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Kiraz'a hayat veren Gülderen Güler kimdir, kaç yaşında? Gülderen Güler instagram hesabı ve hakkında bilgiler güzel oyuncuyla ilgili en çok araştırılan soruların başında geliyor. Peki, Emanet dizisi Kiraz diziden ayrılıyor mu? Gülderen Güler diziden ayrılıyor mu? Gülderen Güler kimdir? Gülderen Güler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EMANET DİZİSİ KİRAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Son bölümde Kiraz ve Ali'nin evlilik kararı almasıyla dizide mutluluk havası hakimdi. Ancak Kiraz'ın vurulmasıyla mutlu hava dağıldı. Birbirlerine açılmaları uzun zaman aldıktan sonra tam mutlu olmaları beklenen çifti acı olay ayırdı. Kiraz karakteri vurularak öldü ve diziden ayrıldı. Bu ayrılık haberi dizinin hayranlarını oldukça üzdü. Kiraz'ın vurulmasının ardından Ali hemen apar topar hastaneye yetiştirir. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Kiraz kurtulamaz. Acı haber başta Ali olmak üzere tüm sevenleri derinden sarsar ve üzer. Kiraz karakterinin ölmesi sonucu Kiraz'a hayat veren Gülderen Güler'de böylelikle diziye veda etmiş oldu.

GÜLDEREN GÜLER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Vurularak hayatını kaybeden Kiraz rolüne hayat veren Gülderen Güler'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Son bölümde Kiraz ve Ali'nin evlilik kararı almasıyla dizide mutluluk havası hakimdi. Ancak Kiraz'ın vurulmasıyla mutlu hava dağıldı. Birbirlerine açılmaları uzun zaman aldıktan sonra tam mutlu olmaları beklenen çifti acı olay ayırdı. Kiraz karakteri vurularak öldü ve diziden ayrıldı.

GÜLDEREN GÜLER KİMDİR?

Gülderen Güler Başkent Üniversitesi İletişim Akademisi Temel Oyunculuk Eğitimi ve Deniz Bolışık'la Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi'nde eğitimini sürdürmüştür.

Güzel oyuncu Gülderen Güler ilk oyunculuk deneyimini Emrah'ın başrolünü üstlendiği Aşk ve Mavi isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha önce hiç bir oyunculuk deneyimi yaşamayan oyuncu, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisi araştırılmaktadır.