Emanet dizisi 142. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 141. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 141. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 142. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 142. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 142. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 141. bölümünden sonra 142. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET 142. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YUSUF'A LÖSEMİ TEŞHİSİ KONUYOR

Emanet'te bu akşam Seher ve Yaman Yusuf'un lösemi olduğunu öğrenince büyük bir yıkıma uğrar.

141. Bölüm Özeti:

Yusuf'a konulan lösemi teşhisiyle büyük bir yıkıma uğrayan Yaman ve Seher için birlikte göğüslemeleri gereken zor günler başlamıştır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.