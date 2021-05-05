Emanet canlı izle! Kanal 7 Emanet yeni bölüm izle!
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Emanet canlı izle! Kanal 7 Emanet yeni bölüm izle!

Emanet canlı izle! Kanal 7 Emanet yeni bölüm izle!
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Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Emanet dizisi nerede çekiliyor? Emanet 173. bölüm fragmanı izle! Emanet 172. bölüm full izle! Emanet dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte yapılıyor? Emanet dizisi İstanbul'da mı çekiliyor?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Emanet dizisi nerede çekiliyor? Emanet 173. bölüm fragmanı izle! Emanet 172. bölüm full izle! Emanet dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte yapılıyor? Emanet dizisi İstanbul'da mı çekiliyor?

EMANET 173. BÖLÜM ÖZETİ

Seher, İkbal'in kurduğu tuzaktan habersizdir. Tehlike giderek yaklaşmaktadır.

EMANET KONUSU NEDİR?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

EMANET 172. BÖLÜM İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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