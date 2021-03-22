Emanet canlı izle! Emanet Kanal 7 canlı izle! Emanet son bölümde neler oldu? Emanet full HD canlı izle!

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EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seher ve Yaman Yusuf'un bayılmasıyla büyük bir şok yaşar. Yusuf neden bayıldı?

Giriştikleri savaşın en büyük sebebi olan Yusuf'un bayılması, Yaman ve Seher'in bundan sonraki hayatlarını tahmin etmedikleri bir biçimde değiştirecektir.

EMANET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

YUSUF'A LÖSEMİ TEŞHİSİ KONUYOR

Emanet'te bu akşam Seher ve Yaman Yusuf'un lösemi olduğunu öğrenince büyük bir yıkıma uğrar.

141. Bölüm Özeti:

Yusuf'a konulan lösemi teşhisiyle büyük bir yıkıma uğrayan Yaman ve Seher için birlikte göğüslemeleri gereken zor günler başlamıştır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET CANLI İZLE (19.00)

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EMANET SON BÖLÜM İZLE!

