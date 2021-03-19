Emanet canlı izle! Emanet Kanal 7 canlı izle! Emanet son bölümde neler oldu? Emanet full HD canlı izle!

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EMANET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emanet'te bu akşam Seher ve Yaman Yusuf'un bayılmasıyla büyük bir şok yaşar. Yusuf neden bayıldı?

Giriştikleri savaşın en büyük sebebi olan Yusuf'un bayılması, Yaman ve Seher'in bundan sonraki hayatlarını tahmin etmedikleri bir biçimde değiştirecektir.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

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BİR EMANET'LE DEĞİŞEN HAYATLARIN ÖYKÜSÜ

"Her emanet kutsal bir yerde saklanır. Aşk kalbin en derininde…"

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor.

Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman… İki ayrı dünyanın, geceyle gündüzün bu savaşında tek kazanan olacak, o da AŞK… Bir emaneti aşkla korumaya çalışanların öyküsü Emanet ile ekrana taşınıyor.

EMANET CANLI İZLE (19.00)

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