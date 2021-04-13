Emanet 157. bölüm fragmanı izle! Emanet 156. bölüm full izle!
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Emanet 157. bölüm fragmanı izle! Emanet 156. bölüm full izle!

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Emanet 157. bölüm fragmanı izle! Emanet 156. bölüm full izle!

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Emanet dizisi nerede çekiliyor? Emanet 157. bölüm fragmanı izle! Emanet 156. bölüm full izle! Emanet dizi çekimleri hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte yapılıyor? Emanet dizisi İstanbul'da mı çekiliyor?

Hafta içi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet 157. bölüm fragmanı izle! Emanet 156. bölüm full izle! Emanet son bölümde neler oldu?

EMANET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela'nın sürpriz ziyareti, Yaman ve Seher arasında konuşulmayan konuları açar. Hatalarını tamir etmeye çalışan Yaman, Seher'in beklenmedik tepkisiyle karşılaşacaktır.

EMANET 156. BÖLÜM İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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