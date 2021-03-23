Emanet 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Emanet 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

23.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:56
Emanet 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KANAL 7 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Emanet'un 143. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Emanet, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Emanet 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emanet'te bu akşam Seher Yusuf için tüm yaşadıklarını unutmaya hazırdır. Yaman ise Seher'in desteğiyle ayakta durur.

142. Bölüm Özeti:

Yaman'ı içine düştüğü ümitsizlikten kurtaran Seher, yeğeni için tüm yaşananları geride bırakmaya hazırdır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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