Emanet 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal 7 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Emanet'un 142. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Emanet, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Emanet 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'a konulan lösemi teşhisiyle büyük bir yıkıma uğrayan Yaman ve Seher için birlikte göğüslemeleri gereken zor günler başlamıştır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ