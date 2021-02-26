Emanet 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL 7 Emanet 125. bölüm izle, son (125) bölüm full izle!
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Emanet 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL 7 Emanet 125. bölüm izle, son (125) bölüm full izle!

26.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:47
Emanet 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL 7 Emanet 125. bölüm izle, son (125) bölüm full izle!

Emanet 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Emanet dizisinin 125. bölümü ardından araştırılmaya başladı. KANAL 7'de yayınlanan Emanet 126. bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm özeti! Emanet yeni bölümde neler olacak? KANAL 7 Emanet 125. bölüm izle, son (125) bölüm full izle!

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EMANET126. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Emanet dizisi KANAL 7 ekranlarında bu akşam 125. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 125. bölümün ardından şimdi de Emanet 126. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet 126. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Emanet 126. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

124. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yaman balayı için planını yapmıştır. Artık günlerdir ertelediği konuşmayı yapmakta kararlıdır. Yaman ve Seher arasında sürekli ertelenen konuşma sonunda olacak mı?

EMANET DİZİSİNİN KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

EMANET 125. BÖLÜM İZLE

Emanet dizisinin 125. bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link.

EMANET DİZİSİNİN KÜNYESİ

Yönetmenler: Ayhan Özen, Taner Tunç

Yardımcı Yönetmen: Umut Keten

Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz

Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay,Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Saadet Parlak

Kostüm Sorumlusu: Gerçek Bitmez

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