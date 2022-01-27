EMA'dan Pfizer'in geliştirdiği hap formunda Covid-19 ilacına onay

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği hap formundaki Paxlovid adlı ilaca onay verdi. Avrupa Birliği'nde (AB) Covid-19'a karşı hap formundaki ilk ilaç onay almış oldu.

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği hap formundaki Paxlovid adlı ilaca Avrupa Birliği'nden (AB) yeşil ışık verildi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, "EMA'nın İnsan Kullanımı için Tıbbi Ürünler Komitesi'nin (CHMP) Covid-19 tedavisi için oral antiviral ilaç Paxlovid için koşullu pazarlama izni verilmesini tavsiye etti" denildi.

EMA, ilacın ek oksijen gerektirmeyen ve hastalığın şiddetli hale gelme riski yüksek olan yetişkinlerde kullanılabileceğini ifade etti. Paxlovid, AB'de Covid-19 tedavisi için onay alan ilk hap formundaki antiviral ilaç oldu.

EMA, Paxlovid'in onayında Covid-19 hastaları üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirildiği ifade edilerek, ilacın hastaneye yatışları ve ölümleri önemli ölçüde azalttığına dikkat çekildi.

EMA ayrıca, Paxlovid'in Covid-19'un Delta, Omicron ve diğer mutasyonlarına karşıda etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Paxlovid'in yan etkilerinin genellikle hafif olduğunu aktaran EMA, ilacın faydalarının risklerinden daha büyük olduğunu ve ilacın AB ülkelerinde kullanımına yönelik son onay için söz konusu incelemenin AB Komisyonuna gönderileceğini aktardı.

EMA'nın incelemeleri sonrası ilaçlar ve aşılar için aldığı kararların AB Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel