Elysium: Yeni Cennet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Elysium: Yeni Cennet filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyazperdede büyük beğeni kazanan Elysium: Yeni Cennet, televizyon yayınıyla da geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Filmi izlemeye hazırlananların aklındaki sorular ise "Elysium: Yeni Cennet'in konusu ne? Oyuncuları kimlerden oluşuyor? Filmin özeti nedir?" soruları oluyor.

ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİ KONUSU

District 9 ile adını duyuran yönetmen Neill Blomkamp'ın imzasını taşıyan Elysium: Yeni Cennet, 2154 yılında geçen çarpıcı bir geleceği konu alıyor. Dünya artık yaşanmaz hale gelmiştir ve insanlığın büyük kısmı yıkıntılar içinde, sağlık ve refah olanaklarından mahrum şekilde yaşamını sürdürmektedir. Bunun karşısında, zengin ve ayrıcalıklı kesimin yaşadığı, ileri teknolojiyle donatılmış lüks uzay istasyonu Elysium bulunmaktadır. Dünyadaki halkın Elysium'a geçmesi kesin olarak yasaklanmıştır. Ancak sıradan bir işçi olan Max, yaşam mücadelesi için Elysium'a ulaşmak zorunda kalınca dengeler değişmeye başlar. Film, sınıflar arasındaki keskin uçurumu, hayatta kalma mücadelesini ve adalet arayışını güçlü bir görsellikle işliyor.

ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde usta isimler yer alıyor. İşte kadroda öne çıkan oyuncular:

• Matt Damon

• Sharlto Copley

• William Fichtner

• Alice Braga

• Wagner Moura

• Diego Luna

• Emma Tremblay

• Brandon Auret

• Josh Blacker

• Michael Shanks

• Carly Pope

• Maxwell Perry Cotton

• Faran Tahir

• Christina Cox

• Terry Chen

• Adrian Holmes

• Ona Grauer

• Jose Pablo Cantillo

• Catherine Lough Haggquist

• Jared Keeso

• Jodie Foster

• Michael Mando

• Sônia Braga

ve daha pek çok başarılı oyuncu filmde rol almaktadır.

ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Elysium: Yeni Cennet filmi 2013 yılında çekildi. Yapımın çekimleri Kanada ve Meksika'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Fütüristik atmosferi yansıtmak için gelişmiş görsel efektlerle desteklenen film, sinema tarihinde distopik gelecek tasvirleri arasında özel bir yer edinmiştir.