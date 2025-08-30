Elysium: Yeni Cennet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Elysium: Yeni Cennet filmi ne zaman, nerede çekildi?

Elysium: Yeni Cennet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Elysium: Yeni Cennet filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin ilgisini çeken Elysium: Yeni Cennet filmi, vizyon yolculuğunun ardından bu kez televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. Filmi merak edenler için, Elysium: Yeni Cennet'in hikayesi, kısa özeti ve oyuncu kadrosu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Beyazperdede büyük beğeni kazanan Elysium: Yeni Cennet, televizyon yayınıyla da geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Filmi izlemeye hazırlananların aklındaki sorular ise "Elysium: Yeni Cennet'in konusu ne? Oyuncuları kimlerden oluşuyor? Filmin özeti nedir?" soruları oluyor.

ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİ KONUSU

District 9 ile adını duyuran yönetmen Neill Blomkamp'ın imzasını taşıyan Elysium: Yeni Cennet, 2154 yılında geçen çarpıcı bir geleceği konu alıyor. Dünya artık yaşanmaz hale gelmiştir ve insanlığın büyük kısmı yıkıntılar içinde, sağlık ve refah olanaklarından mahrum şekilde yaşamını sürdürmektedir. Bunun karşısında, zengin ve ayrıcalıklı kesimin yaşadığı, ileri teknolojiyle donatılmış lüks uzay istasyonu Elysium bulunmaktadır. Dünyadaki halkın Elysium'a geçmesi kesin olarak yasaklanmıştır. Ancak sıradan bir işçi olan Max, yaşam mücadelesi için Elysium'a ulaşmak zorunda kalınca dengeler değişmeye başlar. Film, sınıflar arasındaki keskin uçurumu, hayatta kalma mücadelesini ve adalet arayışını güçlü bir görsellikle işliyor.

ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde usta isimler yer alıyor. İşte kadroda öne çıkan oyuncular:

• Matt Damon

• Sharlto Copley

• William Fichtner

• Alice Braga

• Wagner Moura

• Diego Luna

• Emma Tremblay

• Brandon Auret

• Josh Blacker

• Michael Shanks

• Carly Pope

• Maxwell Perry Cotton

• Faran Tahir

• Christina Cox

• Terry Chen

• Adrian Holmes

• Ona Grauer

• Jose Pablo Cantillo

• Catherine Lough Haggquist

• Jared Keeso

• Jodie Foster

• Michael Mando

• Sônia Braga

ve daha pek çok başarılı oyuncu filmde rol almaktadır.

ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Elysium: Yeni Cennet filmi 2013 yılında çekildi. Yapımın çekimleri Kanada ve Meksika'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Fütüristik atmosferi yansıtmak için gelişmiş görsel efektlerle desteklenen film, sinema tarihinde distopik gelecek tasvirleri arasında özel bir yer edinmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
Biri 21, ikisi 17 yaşında! 3 genç kızın eğlencesi faciayla noktalandı

Biri 21, ikisi 17 yaşında! 3 genç kızın eğlencesi faciayla noktalandı
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.