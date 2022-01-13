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Elyaf sarma makinesine sıkışan işçi öldü

Elyaf sarma makinesine sıkışan işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde çalıştığı fabrikada elyaf sarma makinesine sıkışan işçi Sabri Sarıboğa (25) yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde çalıştığı fabrikada elyaf sarma makinesine sıkışan işçi Sabri Sarıboğa (25) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Sabri Sarıboğa, üretim sırasında elyaf sarma makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Sarıboğa, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sarıboğa, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Son Dakika Haberleri

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