Elvis Presley'in Biyografi Filminde Efsane Şarkıcıya Hangi Oyuncu Hayat Verecek?

Rock'n Roll'un kralı olarak bilinen Elvis Presley'in biyografik filmi için çalışmalar sürüyor. Elvis Presley'in kariyerini ve menajeri Colonel Tom Parker ile olan ilişkisini anlatacak olan ve sinemaseverleri daha şimdiden meraklandırmayı başarmış olan filmin yönetmenliğini Baz Luhrmann yapacak. Filmin ismi bile henüz netleşmiş değil ancak film ekibi, efsane şarkıcıyı kimin canlandıracağı konusunda bazı isimlerle görüşüyor.

Haftalık olarak yayımlanan ve Hollywood'un nabzını tutan bir dergi olan The Hollywood Reporter'in son sayısında yer alan bir habere göre film ekibinin aklında 5 farklı isim var. İşte Elvis Presley'i canlandırması düşünülen o isimler;

Ansel Elgort

Aynı Yıldızın Altında ve Uyumsuz gibi filmlerle ön plana çıkan genç oyuncu, film ekibinin aklındaki isimlerden bir tanesi.

Harry Styles

Elvis Presley'in hayatını canlandırması için düşünülen isimlerden bir taneside Harry Styles. Oyuncu kariyerinden ziyade şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan genç yıldız, aynı zamanda bir One Direction üyesi.

Miles Teller

Uyumsuz ve Whiplash Dörtlü gibi filmlerle ön plana çıkan Miles Teller'de film ekibinin düşündüğü isimlerden bir tanesi.

Austin Butler

Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kişiliğiylede ön plana çıkan isimlerden bir tanesi olan Austin Butler, film ekibinin Elvis Presley adaylarından bir diğeri.

Aaron Taylor-Johnson

Film ekibinin aklındaki son isimse Aaron Taylor-Johnson. Yenilmezler 2, Godzilla gibi yapımlarda rol alan oyuncu aynı zamanda müzikle de ilgileniyor.

Film ekibinin aklındaki adaylar bunlar olsa bile, hangi oyuncunun Elvis Presley'i canlandıracağı kesinleşmiş değil. Ancak filmde Elvis Presley'in mejanerini canlandıracak olan isim belli olmuş durumda. Bugüne kadar rol aldığı pek çok yapım ile ismini sinema tarihine yazdırmış olan Tom Hanks, Colonel Tom Parker rolünde oynayacak.