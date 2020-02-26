Elvis Presley Filmi
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Elvis Presley Filmi

Elvis Presley filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Elvis Presley filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:58
Elvis Presley Filmi

Rock'n'Roll müziğinin zirve ismi 'in hayatını ele alan filmin yönetmenliğini Baz Luhrman üstlenirken, senaryosunu ise Buz Luhrman, Sam Bromell ve kaleme alıyor.

Yönetmen: Baz Luhrmann

Senaryo: Baz Luhrmann, Sam Bromell, Kelly Marcel, Craig Pearce

Oyuncular: Tom Hanks, Rufus Sewell, Austin Butler, Maggie Gyllenhaal, Olivia DeJonge, Arthur Costa, Yola

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Elvis Presley

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 01.10.2021


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Kaynak: InterSinema.com

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