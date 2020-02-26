Elvis Presley Filmi
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Rock'n'Roll müziğinin zirve ismi Elvis Presley'in hayatını ele alan filmin yönetmenliğini Baz Luhrman üstlenirken, senaryosunu ise Buz Luhrman, Sam Bromell ve Craig Pearce kaleme alıyor.
Yönetmen: Baz Luhrmann
Senaryo: Baz Luhrmann, Sam Bromell, Kelly Marcel, Craig Pearce
Oyuncular: Tom Hanks, Rufus Sewell, Austin Butler, Maggie Gyllenhaal, Olivia DeJonge, Arthur Costa, Yola
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Elvis Presley
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 01.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com