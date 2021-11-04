Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu. (4)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Küresel ölçekte büyümede, kamu maliyesinde ve bankacılık sektöründe en iyi performans gösteren ülkelerden biriyiz"