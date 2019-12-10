Eltilerin savaşı filminin afişini izleyici seçecek

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37

Gupse Özay ve Merve Dizdar'ın iki eltiyi canlandırdığı filme ait Emre Erdem imzalı 3 afiş tasarımı, özel bir anketle filmin hesaplarında paylaşıldı. 1 hafta boyunca kullanıcılardan en çok oyu alan tasarım, filmin resmi afişi olarak kullanılacak. Afişleri oylayan kullanıcılar arasından seçilecek 5 kişi, bir misafiriyle birlikte filmin galasına katılma şansını yakalayacak.