Eltilerin savaşı filminin afişini izleyici seçecek
31 Ocak tarihinde vizyona girmeye hazırlanan Eltilerin Savaşı filminin afişi sosyalmedya kullanıcılarının oylamasına sunuldu.
10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
Gupse Özay ve Merve Dizdar'ın iki eltiyi canlandırdığı filme ait Emre Erdem imzalı 3 afiş tasarımı, özel bir anketle filmin hesaplarında paylaşıldı. 1 hafta boyunca kullanıcılardan en çok oyu alan tasarım, filmin resmi afişi olarak kullanılacak. Afişleri oylayan kullanıcılar arasından seçilecek 5 kişi, bir misafiriyle birlikte filmin galasına katılma şansını yakalayacak.
Kaynak: Snob Magazin
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