Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları kimlerdir?

Gupse Özay'ın yazdığı ve oynadığı Eltilerin Savaşı filmi sinemada büyük ilgi görmüştü. Bu akşam Show TV ekranlarına gelecek olan Eltilerin Savaşı, televizyon ekranlarında da büyük ilgi görüyor. Peki, Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları kimlerdir?

Yılbaşı dolayısıyla bu akşam Show TV ekranlarında Ramo oynamayacak. Ramo yerine Show TV film kuşağında Gupse Özay'ın gişe rekoru kırmış komedi filmi Eltilerin Savaşı yer alacak. Başrollerinde Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ gibi isimlerin yer aldığı Eltilerin Savaşı filmi sizleri kahkaha tufanına sokacak! Peki Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları kimlerdir? İşte tüm detayları.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU NEDİR?

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Eltilerin Savaşı filminde, yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor. Eltilerin Savaşı oyuncuları: