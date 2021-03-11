Elraenn, EightbornV RP'nin altyapısı için Turcell ile anlaştı
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Elraenn, EightbornV RP'nin altyapısı için Turcell ile anlaştı

11.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:25
Elraenn, EightbornV RP'nin altyapısı için Turcell ile anlaştı

EightbornV'nun altyapısı için Turkcell ile anlaşıldı.

Twitch Türkiye'nin tanınan ve sevilen yayıncılarından Tuğkan "Elraenn" Gönültaş, EightbornV Role Play sunucusunun altyapı sponsoru olarak Turcell ile anlaştı.

EightbornV nedir?

EightbornV, özel olarak kurulmuş bir GTA 5 sunucusunun adıdır. Bu sunucu Tuğkan Gönültaş tarafından oluşturulmuştur. Role Play yapılan bu sunucuya girişler ise ücretlidir. Ücretli EightBorn sunucularına şuanlık alımlar kapalı ama alım var mı kontrol edebilirsiniz.

Role Play nedir?

Role Play tam Türkçe anlamıyla rol yapma; birinin bir rolü üstlenme davranışını, bilinçli olarak sosyal bir rolü doldurmak için veya bilinçli olarak benimsemiş bir rol oynamak için değiştirmesi. Örnek olarak oyun içerisinde kendinizi her sabah balık tutmaya çıkan ve elleri yıpranmış bir balıkçı olarak da tanıtabilirsiniz ya da ağır silahları ülkeye sokup tüm tehlikeli insanlara silah satışı yapan bir silah kaçakçısı. Bu tamamen sizin seçeceğiniz rol ile alakalı olup, diğer oyuncularla etkileşime o rol ile gireceksiniz. GTA V için ise FiveM adı altında bir mod yazıldı. Bu mod sayesinde GTA V yüklü olan tüm Pc'lerde istemcisini yükleyerek oyuna bağlanabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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