Elon Musk SpaceX Görevi İçin Tam Sorumluluk Aldı Teknoloji alanında lider isimlerden bir tanesi olan Elon Musk, SpaceX görevi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teknoloji alanında lider isimlerden bir tanesi olan Elon Musk, SpaceX görevi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dilerseniz onun değerlendirmelerinden önce SpaceX görevinden detaylarıyla bahsedelim.

Uzay alanında bugüne kadar devletlerin hakimiyeti söz konusuydu. SpaceX şirketi öyle bir hamle yaptı ki, tarihe geçmek üzere. Astronotları ilk defa bir özel şirketin taşıyacağı görev için Crew Dragon kapsülleri hazır olacak. Böylece hiçbir sorun yaşamadan Uluslararası Uzay İstasyonu'a astronotlar bırakılacak. Tesla gibi şirketlerin de yönetici pozisyonunda bulunan Musk, görev ile ilgili kesin konuştu.

Elon Musk SpaceX projesine çok güveniyor

ABD basını ile aralarında geçen röportajda Elon Musk, "Bu şeyin baş mühendisi benim. Yani şunu söylemek isterim ki her şey yolunda giderse bu, SpaceX ve NASA ekibinin başarısıdır. Herhangi bir şey yanlış giderse bu benim hatamdır. Yanlış gidecek binlerce şey varken doğru gidecek sadece tek bir şey var" diyerek sorumluluğu üzerine aldı.

SpaceX CEO'su tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında projesine %100 güvendiği görülüyor. Musk, "Bu, bir rüyanın doruk noktası. Bu, gerçekleşen bir rüya. Gerçek değilmiş gibi geliyor. SpaceX'i kurduğumda bunu soracak olsaydınız sadece %1 şans verirdim" açıklamalarında bulundu.

Tarihi bir ana şahitlik edeceğimiz bu proje için bütün hazırlıklar tamam. Yaklaşık olarak 1 yıldır astronotların bütün çalışmaları ve uzay aracının bakımı tamamlandı. Çok zor koşullar altında bitirilen proje, gerçekten de şirkete büyük bir değer katacak. Sizce Elon Musk projeye olan güveni konusunda abartılı mı yaklaşıyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.