Elon Musk Müjdeledi! Tesla'ya Görüntülü Görüşme Özelliği Geliyor

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, gelecekte Tesla araçlarına görüntülü görüşme özelliğinin kesinlikle geleceğini duyurdu.

Elon Musk Duyurdu! Bu Özellik Tesla'ya Kesinlikle Gelecek

Görünüşe bakılırsa yakın bir gelecekte görüntülü görüşmelerinizi evinizden yapmakla kalmayıp bu görüşmeleri Tesla otomobiliniz içerisindeyken de yapabileceksiniz. Çünkü Musk, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, bunun Tesla araçları için "kesinlikle gelecekteki bir özellik" olduğunu söyledi.

Do you think we could get video conferencing within a Tesla

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) May 5, 2020

Bu özellik kısa süre önce Tesla müşterileri tarafından da talep ediliyordu. Tesla Model 3'te sürücüye odaklı bir kamera ve devasa bir multimedya ekranı bulunduğu dikkate alınırsa, görüntülü görüşme özelliğini araca eklemek pek de zor olmamalı.

İlginç bir şekilde Electrek'e göre, Model 3'teki bu özel kamera şimdiye kadar hiçbir şey için kullanılmadı. Musk da, böyle bir özelliğin ne zaman gelebileceğine ya da ne tür bir video konferans yazılımı desteğine sahip olabileceğine dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Yeni Özellik Güvenlik Endişesi Yaratabilir

Ancak bu tarz bir özellik aynı zamanda güvenlik endişelerine yol açabilir. Mashable'a konuşan bir Zoom sözcüsü, şirketin sürüş sırasında Zoom kullanımının güvenli olmadığını düşündüğünü söyledi. Tesla araçlarında sunulan YouTube ve oyun özelliğinde olduğu gibi, belki de görüntülü görüşme özelliği de sadece araç park halindeyken kullanılabilen bir özellik olarak sunulabilir.

Bu özelliğin ne kadar gerekli ve ne kadar kullanışlı olduğuna gelirsek, açıkçası çok gerekli gibi görünmüyor ancak Tesla'nın diğer birçok özelliğinde olduğu gibi bunun da 'araçta bulunsa fena olmaz' kategorisine giren özelliklerden biri olduğu söylenebilir.