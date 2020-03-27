Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı asansörden çıktı
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Nicola Tesla, Amber Heard, Johnny Depp, Elon Musk, Dünya

Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı asansörden çıktı

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in bir zamanlar eski eşi oyuncu Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde, Heard ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz basınına sızdı.

27.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:42
Elon Musk'ın ünlü oyuncuyla kaçamağı asansörden çıktı

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in bir zamanlar eski eşi oyuncu Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde, Heard ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz basınına sızdı. Heard ve Musk, asansörde görüntülendi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile ABD'li oyuncu Amber Heard'ın yaşadığı kaçamak anları İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti. Habere göre, Amber Heard bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk'a sarılırken görüntülendi. Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi. Öte yandan ABD'li oyuncu Depp ise 2015'te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk'ı ilişki yaşamakla suçluyor.

MÜZİSYEN SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR

Tesla'nın ve SpaceX'in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk ve sevgilisi, Kanadalı müzisyen Grimes (31) ile geçtiğimiz hafta bebek bekledikleri belirtilmişti.


Kaynak: DHA

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