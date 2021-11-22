Elon Musk herkesten gizlenen çılgın planı ağzından kaçırdı! Kıyamet öncesi dünyadan kaçacaklar
SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Mars'la ilgili çalışmalar hakkında konuştuğu sırada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk, Mars'a gitmek zorunda olduklarını çünkü kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaşa yönelik tehdidin devam ettiğini dile getirdi. Nükleer Armageddon olarak adlandırılan bu olay, kıyametten önce nükleer savaş anlamına geliyor.
NASA ve SpaceX'in Mars'ta gerçekleştirdiği çalışmalar, tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Bu iki kurumun Mars'ta yaşam için neden bu kadar ısrar ettiğine dair en net açıklama SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi. Musk, kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaş nedeniyle Mars'ta yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti. Eğer yaşam koşulları sağlanırsa, bu çalışmaların öncüleri kıyamet öncesinde Mars'a yerleşecek ve yaşamlarına orada devam edecek.
Independent Türkçe'nin haberine göre; iklim krizi, pandemiler ve insan medeniyetini tehdit eden diğer olgulardan söz eden Musk, bu risklerin azaltılması ihtiyacını vurguladı. Teknoloji milyarderine göre bu riskleri azaltmanın en önemli yolu, insanlığı çok gezegenli hale getirmek.
Tesla'nın sürdürülebilir enerji hamlelerinde yol aldığını vurgulayan Musk, "Ne kadar hızlı o kadar iyi" diye ekledi: "Çünkü Dünya'da riskler her zaman var. O eski, tanıdık nükleer Armageddon hâlâ geçerli risklerden biri."
1998 yapımı bilimkurgu filmi Armageddon, insanlığı yok edebilecek güçte bir göktaşı felaketini konu ediyor. Bu nedenle filmin adı, genellikle yok oluş ihtimalini anmak için kullanılıyor.
Armageddon; sözcük olarak İbranice de "Megiddo Dağı" anlamına gelmektedir. Dini kaynaklara göre Dünya'nın sonuna doğru olacak olan son savaştır. Kimilerine göreyse büyük bir nükleer savaştır. Kıyamet öncesi yaşanacak olan bu büyük savaş, Mesih ile Deccal arasında olacaktır.
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