Elon Musk California'dan Texas'a taşındı: Nedeni verimlilik mi, vergi mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Elon Musk California'dan Texas'a taşındı: Nedeni verimlilik mi, vergi mi?

09.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:36
Elon Musk California'dan Texas'a taşındı: Nedeni verimlilik mi, vergi mi?

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, teknoloji şirketlerinin birçoğunun merkezi olan California eyaletinden ayrılarak Texas'a taşındığı açıkladı.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, teknoloji şirketlerinin birçoğunun merkezi olan California eyaletinden ayrılarak Texas'a taşındığı açıkladı.

Musk burada yeni Tesla fabrikasına ve uzay projelerini yürüttüğü SpaceX şirketine daha çok yoğunlaşmak istediğini belirtti.

Musk açıklamayı Wall Street Journal Yazı İşleri Müdürü Matt Murray'e yaptı.

49 yaşındaki CEO, "Şu an için devam ettiğim iki büyük proje Texas'ın güneyindeki uzay gemisi yapımı ve Tesla için kurduğumuz yeni büyük fabrik"a dedi.

Musk California'da vaktini iyi kullanamadığını da ifade etti ve California eyaletini sürekli kazanan bir takıma benzeterek "Eğer bir takım çok uzun süredir kazanıyorsa, rehavete düşebilir. California uzun zamandır kazanıyor ve bence bunu artık cepte görüyor." dedi.

Musk'un, yenilenebilir enerji, uzay keşfi, yapay zeka ve bilim eğitim gibi konularda çalışan ve kendi adını taşıyan vakfını da California'dan Texas'a taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Musk taşınma nedenini verimlilik gibi gerekçelerle açıklasa da, eyaletlerin vergi sistemlerindeki farklar dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk'ın kararında etkili olmuş olabilir.

Texas bireysel gelir vergisi toplamazken, California ABD'de en yüksek vergileri toplayan eyaletlerden.

Elon Musk, bu yıl ilk kez milyarderler listesinde ilk 10'a girmişti.

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Tesla hisselerinde bu yıl yaşanan yüzde 670'lik artış sayesinde Musk'ın net serveti 27 milyar dolardan 155 milyar dolara yükseldi.

Birinci sırada ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor.

Röportajda diğer ABD şirketlerinin CEO'larını ürünlerine yeterince odaklanmamakla da eleştiren Musk "Eğer kendinizi çok fazla sunum yaparken ya da kağıtlar arasında dolaşırken buluyorsanız, yanlış yönde ilerliyorsunuz demektir" dedi.

BBC

İlgili Haberler

ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi
ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi
Covid: Vakaların hızla arttığı California'da yeni karantina kuralları
Covid: Vakaların hızla arttığı California'da yeni karantina kuralları
Oruç Reis'in çekilmesi AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım kararını etkiler mi?
Oruç Reis'in çekilmesi AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım kararını etkiler mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Sezen Aksu Aras Bulut İynemli
Spor Tisserand Erol Bulut Fatih Terim Pierre Webo Burak Yılmaz
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elon Musk California'dan Texas'a taşındı: Nedeni verimlilik mi, vergi mi? - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:48:29. #1.15#
title