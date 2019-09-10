Elmalı'nın 'kelleci erol'u zamana direniyor

10.09.2019 09:49

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, 10 yaşında girdiği babasının demirci dükkanında 61 yıldır çalışan Erol Yıldız (71), son dönemde kelle ve paça ütme işiyle geçimini sağlıyor. İlçede 'Kelleci Erol' diye tanınan Yıldız, "Çırak yetiştiremedim. Bu işi merak eden yok. Elmalı'da benden başka bu işi yapan da yok" dedi.

Elmalı'da doğan Erol Yıldız, 10 yaşındayken, babasının yanında demirci çırağı olarak meslek hayatına başladı. Babasının ölümünün ardından işi devralan Yıldız, demirciliğin yanında kelle ve paça ütme işine yöneldi. Kesilen küçükbaş ile büyükbaşların kelle ve paçalarını demir ocağında üterek para kazanan Yıldız, bu işi dolayısıyla ilçede 'Kelleci Erol' lakabıyla tanındı. Son yıllarda sadece kelle ve paça üterek, geçimini sağlayan, evli ve 2 çocuk babası Yıldız, zamana karşı direniyor.

'ÇIRAK YETİŞTİREMEDİM'

Erol Yıldız, mesleğinin kaybolmaya yüz tuttuğunu ve kendisinden başka ilçede bu işi yapan olmadığını, bugüne kadar da çırak yetiştiremediğini söyledi. Yıldız, "10 yaşından beri çalışıyorum. Yaşım 71, çırak yetiştiremedim. Bu işi merak eden yok. Elmalı'da benden başka bu işi yapan da yok" diye konuştu.

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Aslan da ilçede kalaycılık, demircilik, bakırcılık, yorgancılık ve kelle ütme gibi mesleklerin yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Elmalı'nın geçmiş kültürünü devam ettirecek, genç nesillerin bu mesleklere ilgi göstermemesi ve Ahilik kültürünün azalmasından dolayı üzgünüm. Esnaf odası olarak bu mesleklerin devamlılığını sağlamak için gereken her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA