Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı Programına öğrenci alınacak.

Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak
06.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:59

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı Programına öğrenci alınacak.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı Programına öğrenci alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Elmalı MYO Müdürü Doç. Dr. Halil Demir, Seracılık, Bahçe Tarımı, Elektrik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tarım Makinaları ve Elektronik Teknolojisinden sonra onuncu program olarak "Bilgisayar Programcılığı" Programına öğrenci alınacağını söyledi. Demir açıklamasında, "2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci almaya başlayacağımız bilgisayar programcılığı ile daha da güçleniyoruz. Üniversitemiz Senatosunun kararı YÖK'e gönderildi ve talebimiz uygun görülerek öğrenci alınmasına karar verildi. Alanında uzman öğretim görevlilerimiz, bilgi ve tecrübelerini aktarmak üzere öğrencilerimizi bekliyor. Günümüze yazılım ve programlama çok önemli ve daha önemini arttıracak. Öğretim elamanlarımız yazılım, donanım ve programlama konusunda oldukça tecrübeliler. Gençlerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını istiyoruz" dedi.

MYO Müdürü Demir açıklamasında, öğrenci alımında desteklerinden dolayı Üniversite Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal ve Yönetimine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle...
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Haber
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Engin Altay Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Murat Boz Fatma Girik Seren Serengil
Spor Bülent Uygun İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Malatya Pütürge Haziran
Şu an buradasınız: Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 17:59:43. #1.14#
title