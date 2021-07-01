Elmalı davasında sanık çift kendilerini savundu, babaanne sert çıktı: Çocuklar hala korku içinde

Türkiye, günlerdir Elmalı'daki istismar davasını konuşurken, çocukların annesi ve üvey babası tüm suçlamaları reddetti. Sanık anne Merve Akman, "Raporlar her şeyi gösteriyor. Çocuklar babaannelerin uydurma yalanlarını anlatıyor" diyerek kendini savunurken, babaanneden sanıklara cevap geldi. Çocukların hala korku içinde olduğunu söyleyen babaanne, "Yanlarından biri bile geçse irkiliyorlar. Sayıklamaları devam ediyor" sözlerine yer verdi.

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor. 'Elmalı Davası' olarak dün tekrar gündeme gelen olayla ilgili Türkiye'nin konuştuğu çift Merve- Rahmi Akman, ilk kez açıklama yaptı. Akman çifti, suçsuz olduklarını, mahkemenin kendilerini doktor, psikolog raporlarına göre tahliye ettiğini, çocuklarının, babaanneleri tarafından yönlendirildiğini, bunun da psikolog raporları ile kanıtlandığını söyledi.

"BENİM TEK SUÇUM KÖTÜ VE YANLIŞ BİR ADAMLA EVLENMEK"

Kızının velayetinin hala kendisinde olduğunu kaydeden Merve A. "Eski eşim benden sonra 4 kez evlendi. Bana 'oğlumu eşim istemiyor' diyerek kendisi gönderdi. Babama oğlumun noterde velayetini vererek teslim etti. Gelince kucağıma atladı, ağladı. 'Anne beni bir daha babama gönderme' dedi. Ben oğlumu Finike'de okula yazdırdım. 'Ben otelde çalışıyorum bir süre gelmeyeceğim' diyerek, çocuklarıma yalan söyledim. Sırf onların psikolojisi bozulmasın istedim. Bu süreçte kızım bir sağlık sorunu yaşadı. Hastanede yattı. Kızımın başında eşim kaldı. Babam kaza geçirdi. Oğlumu bu süreçte Finike'de bir paketleme tesisinde çalışan kız kardeşlerim fabrikada baktı. Oğlum fabrikada teyzesinin telefonuna kendisi bir video çekiyor. Herkesi arıyor. 'Annem beni okula göndermiyor' diyor. Benim tek suçum kötü ve yanlış bir adamla evlilik yapmak." sözlerine yer verdi.

"ÇOCUKLARI KESİNLİKLE İSTİSMAR ETMEDİK"

Rahmi A. ise "Biz iki gündür eşimle Türkiye'nin baskısı altındayız. Sosyal medyadan bize ağır küfürler geliyor. Annemi, babamı, kardeşimi, eşimi, dostumu, arkadaşlarımı ağır şekilde tehdit ediyorlar. Bizim can güvenliğimiz yok. Biz çocukları istismar etmedik kesinlikle. Doktor raporlarımız, adli tıp raporlarımız vardır. Kesinlikle adli tıp raporlarında istismara dayanak hiçbir şey yoktur. Ben o çocuklara babasının yapmadığı babalığı yaptım, babasının vermediği sevgiyi verdim, babasının yapmadığı güzellikleri yaptım. Ben o çocuklara annesiyle beraber sahip çıktım. Benim sahip çıkmam suçsa siz yargıda karar verin" dedi.

"KIZIM BANA MEKTUP YAZMAK İSTEMİŞ"

Raporda kızının psikologla görüşürken kendisine mektup yazmak istediğini söylediği, fakat babaannesi kızar diye psikologdan bu raporu saklamasını istediğinin yazdığını aktaran Merve A, "Şimdi sizlere soruyorum, ben öz kızımı istismar etsem sözde babaannenin alıkoyduğu kızım bana mektup yazmak ister mi Psikoloğa beni özlediğini söyler mi Kızım neden 'Bu mektubu babaannem görürse bana kızar' demektedir İyice baskı altına alındığından olabilir mi Raporda internette dolaşan resimlerin nasıl çizildiğini okudunuz mu Resim çizme pratiği olmayan oğlumun psikologla görüşmeye geldiğinde doğrudan kendi isteği ile resim çizmek istediğini ve şaşırtıcı şekilde kızımın da de kendi isteği ile resim çizmek istediğini söylediklerini okudunuz mu Psikoloğun da bu durumdan şüphe ederek rapora 'Her iki çocuğun da ne söylemeleri, ne çizmeleri gerektiği konusunda yönlendirildikleri şüphesi uyanmıştır' şeklinde yazdığını da okudunuz mu dedi.

BABAANNEDEN İTİRAZ: ÇOCUKLAR KORKU İÇİNDE

Eski gelini ve kocasının çocukları yönlendirmekle suçladığı babaanne Günay S. ise iddiaların asılsız olduğunu torunlarının hala yaşadıkları travmadan kurtulamadığını söyledi. Bu konunun aileler üzerinde medyada yer almasını istemediğini, torunlarının etkilendiğini ifade eden Günay S, sürecin avukatlar üzerinden sürdürülmesini istedi. Torunlarının psikolog desteği aldığını anlatan Günay S, yaşanan süreci ise şöyle özetledi:

"Çocuklar, 2019 yılında bana geldiler. Şu anda psikolog desteği alıyoruz. Eğitimleri aynı zamanda devam ediyor. Bayağı bir yol kat ettik ama hala sayıklamaları mevcut. Korkuları mevcut. Çocukların sürece katılmasını istemiyorum. Çünkü çocuklar, korku içindeler. Orada gördükleri işkence, tehdit, istismar çocuklar da büyük travma uyandırmış. Bir kişi yan da baksa irkiliyorlar. Gece trafikten ses de gelse, irkiliyorlar. Hala daha kendilerini korkuda hissediyorlar. Torunlarım ve ben medyada olmak istemiyoruz. Gündemde olmak istemiyoruz görsel olarak. Çocuklarım bir geleceği var. Yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Onun için de gündemde çocuklarım olmasın. Avukatlarımız ile irtibata geçilsin. Bunu istirham ediyoruz."