Elmalı davası sonraki duruşma ne zaman, hangi gün? 2021 Elmalı davası duruşması devam ediyor mu?

Elmalı davası duruşması ne zaman merak ediliyor. Duruşmanın bir sonraki tarihi açıklandı. Buna göre Elmalı davası yeni duruşması 17 Eylül 2021 tarihi olarak belirlendi. Peki, Elmalı davası duruşma devam edecek mi? Elmalı davası hakkında bilgiler nelerdir? Elmalı sonraki duruşma hangi gün, ne zaman?

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi tepki çekti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ederken şahısların son duruşmada verdikleri ifadelerde çocukları suçladıkları ortaya çıktı. Sanıklardan M. A. ifadesinde "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum." derken diğer sanık R. A. ise "Biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." sözlerine yer vermiş. Peki, Elmalı davası sonraki duruşma ne zaman, hangi gün? 2021 Elmalı davası duruşması devam ediyor mu?

ELMALI DAVASI SONRAKİ DURUŞMASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Bir sonraki duruşma 17 Eylül tarihinde yapılacak. Bir sonraki Elmalı davası duruşması 17 Eylül 2021 Cuma gününde yapılacaktır.

Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020 tarihinde mahkemece sanıkların tutuklanmasına karar verildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti: "Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir."

ELMALI DAVASI NEDİR?

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi tepki çekti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ederken şahısların son duruşmada verdikleri ifadelerde çocukları suçladıkları ortaya çıktı. Sanıklardan M. A. ifadesinde "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum." derken diğer sanık R. A. ise "Biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." sözlerine yer vermiş.

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu ile ağabeyi, cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu anne M. A. ile üvey baba R. A.'nın yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçen ocak ayındaki üçüncü duruşmada tahliye edilmesinin yankıları sürüyor.

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili açıklama yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, "5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır" denildi.