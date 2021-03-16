'Elmacı dede' bahçesinin mahsullerini Mehmetçiğe elleriyle dağıttı
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'Elmacı dede' bahçesinin mahsullerini Mehmetçiğe elleriyle dağıttı

16.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:56
'Elmacı dede' bahçesinin mahsullerini Mehmetçiğe elleriyle dağıttı

DENİZLİ'de çiftçilik yapan ve 'elmacı dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz (71), bahçesinden topladığı ürünlerini Van'da terörle mücadeleyi başarıyla yürüten jandarma komando birliklerine ikram etti.

DENİZLİ'de çiftçilik yapan ve 'elmacı dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz (71), bahçesinden topladığı ürünlerini Van'da terörle mücadeleyi başarıyla yürüten jandarma komando birliklerine ikram etti. 

'Fırat Kalkanı', 'Zeytin Dalı', 'Barış Pınarı', 'Bahar Kalkanı' harekatları ile 'Kapan', 'Kıran' ve 'Pençe- Kaplan' operasyonları bölgelerinde de güvenlik güçlerine elma ulaştıran Muhammet Yılmaz, Van'daki Mehmetçiği unutmadı. Askerlerin 'elmacı dede' dediği Yılmaz, daha önce Hakkari ve Şırnak'taki güvenlik güçlerine elma ulaştırırken, Van'a gelmeyi de ihmal etmedi. 

Denizli'nin Çivril ilçesinden 12 Mart'ta yola çıkan 'elmacı dede', 2,5 gün yol katederek, Van'a ulaştı. Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçiğin gönlünü fethetmek ve moral vermek amacıyla hareket eden Muhammet Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. 'Elmacı dede', Mehmetçiğe elleriyle bahçe elmasından ikram ederken, hatıra fotoğrafı da çektirdi. 

'Elmacı dede' bahçesinin mahsullerini Mehmetçiğe elleriyle dağıttı
'Elmacı dede' bahçesinin mahsullerini Mehmetçiğe elleriyle dağıttı
'Elmacı dede' bahçesinin mahsullerini Mehmetçiğe elleriyle dağıttı
'Elmacı dede' bahçesinin mahsullerini Mehmetçiğe elleriyle dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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