Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme
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Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme

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Ünlü sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımıyla botoks ve dolgu yaptıran ünlülere esprili göndermede bulundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla estetik yaptıran isimlerle dalga geçti.

ESTETİKLİ İSİMLERİ Tİ'YE ALDI

Yüzüne uyguladığı filtre ile estetikli isimleri ti'ye alan 44 yaşındaki Topal'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme
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