Elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesi faydaları nelerdir? Nasıl içilir? Tarifi nedir?

Elma sirkesinin birçok derde deva olduğu bilinmektedir. Faydaları ise say say bitmez. Evde kolay bir şekilde yapılan elma sirkesinin kolesterole, kansere, diyabete ve cilt rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Peki elma sirkesi nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

Elma suyundan yapılan elma sirkesi başta yemekler olmak üzere birçok alanda kullanılan bir ürün haline gelmiştir. Sağlığa faydaları da say say bitmez. Kendi doğal sirkemizi üretebileceğimiz evimizde sirke yapımı aşağıda açıklanmıştır;

ELMA SİRKESİ MALZEMELER

2 kilogram elma

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek

YAPILIŞI

Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir. Çekirdekli kısımlar çıkarılır. Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir. Üzerine içme suyu doldurulur. Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir. 1 çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır. Kavanozun üzeri tülbentle kapatıp bağlanarak sabitlenir. Mayalanma için karışımın hava alması gerekir. 30 – 45 gün beklemeye bırakılır. Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur. Sirke sinekleri oluşmaya başladığı zaman, elma posası süzülüp atılır. Posayı ayırdıktan sonra sirkeye 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır.

Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır. Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen maya oluşur. Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku sirkenin hazır olduğunu bildirir.

PÜF NOKTALARI

• Elma sirkesi mantar ya da istenmeyen bakteri oluşumunda bozulduğu için kavanozun çok temiz olmasına özen göstermek gerekir.

• Elma kabuğu üzerindeki bakteriler mayalanmanın başlamasını sağladığı için elmaları yıkamadan kullanmak da iyi sonuç verir.

• Sirke hazır olduktan sonra üzerinde oluşan sirke mayasını kaşıkla alıp tekrar ve daha çabuk sirke üretebilirsiniz.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

• Bakterileri yok etme özelliğiyle ateş düşürücü olarak kullanılır.

• C vitamini içerdiği için vücut direncini arttırır, hastalığa yakalanma riskini azaltır.

• Sinir sistemini onarıcı ve yapısını güçlendirici özellikleri bulunur.

• Vücuttaki alkalin derecesini arttırarak PH dengesini düzenler, böylece bazı toksinlerin atılmasını kolaylaştırır, cilde parlaklık verir.

• Sindirim sistemi üzerinde olumlu etki yapar. Suda çözünebilen elma lifleri içerir, bu lifler bağırsak spazmlarını yatıştırır.

• Elma sirkesi cilt bakımı ve vücut temizliğinde kullanılabilir. Teni yakmadan derideki fazla yağı alır ve cildi temizler.

• Elma sirkesi sivilce lekeleri üzerinde kısmi iyileşme sağlar.

• Bazı bakterileri ortadan kaldırma özelliği sayesinde ishal için faydalı olabilir.

• Elma sirkesi suyla karıştırılıp içildiğinde hıçkırığı önler.

• Kalsiyum deposu olması sayesinde elma sirkesi diş ve kemik yapısını güçlendirir, fosfor ve magnezyum da içerdiği için eklem sertliklerine ve ağrılarına karşı faydalıdır.

• İçerdiği elma asidi ve enzimler sayesinde yorgunluğa, halsizliğe çözüm olur. Vücutta laktik asit birikmesini engeller, özellikle sebze suyuyla karıştırılarak içildiğinde genel hayat kalitesini yükseltir.

• B12 vitamininin vücutta emilimini destekler.

• Koltuk altı terlemesi ve ayak kokusuna sebep olan bakterileri yok eder.

• Sivrisinek ısırıklarında ya da hafif güneş yanığında seyreltilmiş haliyle rahatlama sağlar.

NASIL KULLANILIR?

• Elma sirkesi gargara olarak kullanınca bakteri kaynaklı ağız kokusu sorunlarını da ortadan kaldırır.

• Kükürtlü sabunla birlikte kullanıldığında elma sirkesi egzama tedavisinde de etkili olur.

• Elma sirkesi temizlik için de kullanılır. Kireç izi kalmış cam bardakları sirkeli suda birkaç saat bekletince fark kolayca görülür. Tencerelerdeki kireç tabakaları da aynı yöntemle temizlenebilir. Elma sirkesiyle gümüşler parlatılır, kararmış kaşıklar ışıltıya kavuşur.

• Leke çıkarıcı özelliğiyle beyazları yıkarken bir çay bardağı elma sirkesi katarak daha etkili sonuçlar elde edilir. Tüller, güneşlikler daha aydınlık, lekesiz olur.

• El örgüsü halıları temizlemede elma sirkesi ve bebek şampuanı kullanarak pırıltılı temizlik ve hoş bir koku elde edebilirsiniz.