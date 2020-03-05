Elma Dersem Çık Filmi
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Aşkım Kapışmak'ın aynı adlı kitabının beyaz perde uyarlaması olan 'Elma Dersem Çık' isimli gösterisinin yönetmen koltuğunda İzzet Başlak oturuyor.
‘Elma Dersem Çık’ sinema versiyonunda; çocuk, evlilik, ilişki analizleri, ilişkide iletişimin önemi, çocuk-anne ilişkisi, hangi iletişim kanallarının kullanıldığı, insanın içindeki mutlu çocuğun önemi, iki büyük stresin tanımı, çeşitli kesim insan analizleri ile daha birçok konuya açıklık getiren Aşkım Kapışmak, insanın önce kendisini sevmesinin önemine vurgu yapıyor.
Yönetmen: İzzet Başlak
Oyuncular: Aşkım Kapışmak
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Elma Dersem Çık
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 90 dk.
Vizyon Tarihi: 13.12.2019
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Kaynak: InterSinema.com