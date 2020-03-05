Elma Dersem Çık Filmi

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00

Aşkım Kapışmak'ın aynı adlı kitabının beyaz perde uyarlaması olan 'Elma Dersem Çık' isimli gösterisinin yönetmen koltuğunda İzzet Başlak oturuyor.

‘Elma Dersem Çık’ sinema versiyonunda; çocuk, evlilik, ilişki analizleri, ilişkide iletişimin önemi, çocuk-anne ilişkisi, hangi iletişim kanallarının kullanıldığı, insanın içindeki mutlu çocuğun önemi, iki büyük stresin tanımı, çeşitli kesim insan analizleri ile daha birçok konuya açıklık getiren Aşkım Kapışmak, insanın önce kendisini sevmesinin önemine vurgu yapıyor.

Yönetmen: İzzet Başlak

Oyuncular: Aşkım Kapışmak

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Elma Dersem Çık

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 90 dk.

Vizyon Tarihi: 13.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com