Elli Kelimelik Mektuplar vizyona giriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elli Kelimelik Mektuplar vizyona giriyor

Elli Kelimelik Mektuplar vizyona giriyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Başrollerini Gizem Karaca ve İlker Kızmaz'ın paylaştığı film, Adnan Menderes döneminde bakanlık yapan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları anlatıyor.

Başrollerini Gizem Karaca ve İlker Kızmaz'ın paylaştığı film, Adnan Menderes döneminde bakanlık yapan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları anlatıyor.

Sadık Yalsızuçanlar'ın "Vefa Apartmanı" kitabından uyarlanan film, gerçek bir hikayeden yola çıkarak Türkiye'nin 1950 ve 60'lar döneminin gergin günlerini anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh otururken, oyuncu kadrosunda ise Tekin Temel, İlhan Şeşen, Derya Alabora, Zafer Kırşan gibi ünlü isimler bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Berkay Ece Üner Düm Tek Tek
Spor Gervinho Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elli Kelimelik Mektuplar vizyona giriyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 08:53:51. #1.15#

title