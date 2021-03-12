Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi
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Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi

12.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:57

Almanya'da geçtiğimiz kasım ayında sedyede elleri bağlı şekilde yatan Suriyeli göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi. Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte yaşanan şiddet anları, ülkede infiale yol açtı.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Kassel şehrinde bir ambulans şoförünün elleri sedyede bağlı halde Suriyeli mülteciye şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Kasım 2020'de yaşanan ve ülkede tepkilere neden olan olaya ait görüntülerde, şiddet gören Suriyeli mülteciye karşı polis memurlarının tepkisiz kaldığı anlar görüldü. Ambulans şoförünün şiddet uyguladığı Suriyeli mültecinin kimliğinin Amar H olduğu öğrenildi.

"UYGULANAN ŞİDDET TAM BİR ZULÜM"

32 yaşındaki Amar H'nin avukatlığını üstlenen Türk asıllı Adnan Aykaç, Alman basınına yaptığı açıklamada, müvekkilinin 2015'te Suriye'den kaçarak Almanya'ya sığındığını ifade etti. Olayın kabul edilemez bir olay olduğunu ve savunmasız bir kişiye uygulanan şiddetin açıkça görüldüğünü ifade eden Aykaç, "Bu son derece vahşet bir durum. Eli kolu bağlı kişiye uygulanan şiddet tam bir zulüm" diye konuştu. Öte yandan, sedyeye yatırılıp elleri bağlanan sığınmacının savunmasız haldeyken ambulans şoförü tarafından yumruklandığı raporda yer verilmedi.

Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi
Haber Yorumları (2)
YAVUZ ARSLAN: Ülkesinde kalsaydi korkak ozaman
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IHTIYARR: Kasım ayı diyon da, belkim adam mart ayına kadar, koronadan vefat ettu. Haberinuz biraz gec kalmis loo
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