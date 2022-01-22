Elkızı yok mu, neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün?
Fox TV'nin sevilen dizisi Elkızı bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Elkızı gün mü değiştirdi, yeni günü hangi gün oldu merak etti. Peki, Elkızı neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün? Elkızı yeni günü ne zaman? Elkızı dizisi Pazar'a mı alındı? İşte ayrıntılar...
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün? Detaylar sizlerle...
Elkızı dizisi normalde Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle Pazar'a alındı. Buna göre Elkızı her Pazar saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanacak.
Elkızı dizisi yapılan değişiklikle gün değiştirdi. Dizinin yeni günü Pazar oldu. Elkızı yeni bölümüyle 23 Ocak Pazar tarihinde ekranlara gelecektir. Elkızı dizisi önceden Cumartesi günü yayınlanıyordu. Fakat Cumartesi günleri Maske Kimsin Sen? yarışma programı ekrana geldiği için Elkızı'nın yeni günü de Pazar'a alınmış oldu.
Harun'un galip gelmesinden daha da acısı Ezo'nun Ali ve Songül arasındaki yakınlığa şahit olmak olur. Ali'nin de Songül'e bir şeyler hissettiğini düşünür ama işin Aslı öyle değildir. İlk günkü gibidir Ali. Varsa yoksa Ezo.
Harun herkesi sindirmiştir ama bu defa ayağına gelen fırsatı değerlendirir. Ali'nin Ezo'yu korumak uğruna yapacağı fevri bir hareketi kendi lehine çevirip Ezo'yu Ali üzerinden tehdit eder.
Nermin oğlunun bu hastalıklı hallerinden ürkmeye başlamıştır. Bunlar yetmezmiş gibi bir de tehdit ediliyorlardır. Birileri Cemal'i öldürdüklerini biliyordur! Tüm bunlar yaşanırken Cavidan da yıllar önce öldü bildiği torununun yaşadığını öğrenmiştir. Adım adım torununu bulmaya gidiyordur.
Ezo, Ali için bir şeylere boyun eğdiği noktada Zeliha da her şeyi öğrenir. Kızlarının başı beladadır ve onları alıp kaçmaktan başka şansı yoktur.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Dizi 1'den 10. bölüme kadar Cumartesi 20.00'de yayımlandı. 11'den final olan 13. bölüme kadar ise Pazar 20.00'da yayımlanacaktır.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı
Toprak Sağlam : Nermin
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher
Sinan Arslan : Bekir
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı
Mesut Kaytan : Adem
Beyza Dolu : Neşe
Can Büyükaltay : Cemal
Alayça Öztürk : Esma