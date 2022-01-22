Elkızı yok mu, neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün?

Fox TV'nin sevilen dizisi Elkızı bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Elkızı gün mü değiştirdi, yeni günü hangi gün oldu merak etti. Peki, Elkızı neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün? Elkızı yeni günü ne zaman? Elkızı dizisi Pazar'a mı alındı? İşte ayrıntılar...

Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün? Detaylar sizlerle...

ELKIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elkızı dizisi normalde Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle Pazar'a alındı. Buna göre Elkızı her Pazar saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

ELKIZI GÜN MÜ DEĞİŞTİRDİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN? PAZAR MI CUMARTESİ Mİ?

Elkızı dizisi yapılan değişiklikle gün değiştirdi. Dizinin yeni günü Pazar oldu. Elkızı yeni bölümüyle 23 Ocak Pazar tarihinde ekranlara gelecektir. Elkızı dizisi önceden Cumartesi günü yayınlanıyordu. Fakat Cumartesi günleri Maske Kimsin Sen? yarışma programı ekrana geldiği için Elkızı'nın yeni günü de Pazar'a alınmış oldu.

ELKIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Harun'un galip gelmesinden daha da acısı Ezo'nun Ali ve Songül arasındaki yakınlığa şahit olmak olur. Ali'nin de Songül'e bir şeyler hissettiğini düşünür ama işin Aslı öyle değildir. İlk günkü gibidir Ali. Varsa yoksa Ezo.

Harun herkesi sindirmiştir ama bu defa ayağına gelen fırsatı değerlendirir. Ali'nin Ezo'yu korumak uğruna yapacağı fevri bir hareketi kendi lehine çevirip Ezo'yu Ali üzerinden tehdit eder.

Nermin oğlunun bu hastalıklı hallerinden ürkmeye başlamıştır. Bunlar yetmezmiş gibi bir de tehdit ediliyorlardır. Birileri Cemal'i öldürdüklerini biliyordur! Tüm bunlar yaşanırken Cavidan da yıllar önce öldü bildiği torununun yaşadığını öğrenmiştir. Adım adım torununu bulmaya gidiyordur.

Ezo, Ali için bir şeylere boyun eğdiği noktada Zeliha da her şeyi öğrenir. Kızlarının başı beladadır ve onları alıp kaçmaktan başka şansı yoktur.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI FİNAL Mİ YAPACAK? FİNAL BÖLÜMÜ HANGİSİ?

Dizi 1'den 10. bölüme kadar Cumartesi 20.00'de yayımlandı. 11'den final olan 13. bölüme kadar ise Pazar 20.00'da yayımlanacaktır.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

Toprak Sağlam : Nermin

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher

Sinan Arslan : Bekir

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı

Mesut Kaytan : Adem

Beyza Dolu : Neşe

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma

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