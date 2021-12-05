Elkızı yok mu, neden başlamadı? Elkızı geç mi başlayacak? Elkızı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Elkızı neden geç başlıyor?

Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Elkızı neden geç başladı? Elkızı bitecek mi? Elkızı niye geç başlıyor? İşte cevaplar...

ELKIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elkızı dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:30 'da Fox TV ekranlarına geliyor.

ELKIZI GEÇ Mİ BAŞLIYOR, NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Dizi normalde saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" programı 1.30 saat sürdüğü için dizi de yarım saat geç başlamış oldu. Yani Fox Ana Haber Hafta Sonu programı artık 1 buçuk saat sürecek. Haber programı saat 19:00 'da başlıyordu. Haliyle 20:30 'da bitecektir. Ardından ise hafta sonu yayınlanan diziler ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:30 - Elkızı

23:45 - Evlilik Hakkında Her Şey

Buna ek olarak hafta sonu yayınlanan tüm Fox dizileri yarım saat geç başlayacaktır.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

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