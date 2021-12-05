Elkızı yok mu, neden başlamadı? Elkızı geç mi başlayacak? Elkızı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Elkızı neden geç başlıyor?
Fox TV'nin beğenilen dizilerinden olan Elkızı bugün geç başlamıştı. Bunun ardından izleyiciler, Elkızı yok mu, neden başlamadı? Elkızı geç mi başlayacak? Elkızı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Elkızı neden geç başlıyor? sorularının cevaplarını merak etti. Elkızı niye geç başlıyor? Elkızı bitti mi, final mi olacak? Elkızı saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Elkızı neden geç başladı? Elkızı bitecek mi? Elkızı niye geç başlıyor? İşte cevaplar...
Elkızı dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:30 'da Fox TV ekranlarına geliyor.
Dizi normalde saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" programı 1.30 saat sürdüğü için dizi de yarım saat geç başlamış oldu. Yani Fox Ana Haber Hafta Sonu programı artık 1 buçuk saat sürecek. Haber programı saat 19:00 'da başlıyordu. Haliyle 20:30 'da bitecektir. Ardından ise hafta sonu yayınlanan diziler ekrana gelecek.
- 19:00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 - Elkızı
- 23:45 - Evlilik Hakkında Her Şey
Buna ek olarak hafta sonu yayınlanan tüm Fox dizileri yarım saat geç başlayacaktır.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
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