Elkızı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? El Kızı dizi çekimleri nerede yapıldı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Elkızı nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin çekim yaptığı yerler neresi, hangi şehirde çekiliyor araştırılıyor. Peki, Elkızı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? El Kızı dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte El Kızı dizi seti ve çekildiği yerler...
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Elkızı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? El Kızı dizi çekimleri nerede yapıldı? Elkızı hangi ilçede çekildi? Türkiye'de mi çekiliyor? İşte detaylar...
Elkızı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Dizinin çekimleri Muğla'nın Ula ilçesi ve çevresinde gerçekleşiyor.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Gökçe Akyıldız : Songül
Alayça Öztürk : Esma Çetin
Toprak Sağlam : Nermin Şanlı
Birgül Ulusoy : Cevriye Turan
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher Çetin
Sinan Arslan : Bekir Yılmaz
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Rahimcan Kapkap
Sibel Akdeniz
Sabriye Günüç
Erkut Emre Sungur
Beyza Dolu : Neşe Çetin
Mesut Kaytan : Adem Çetin
Can Büyükaltay : Cemal
Gülşehri Mina Kekeç
Haberler.com - Gündem