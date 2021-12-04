Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Elkızı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? El Kızı dizi çekimleri nerede yapıldı? Elkızı hangi ilçede çekildi? Türkiye'de mi çekiliyor? İşte detaylar...

ELKIZI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Elkızı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

ELKIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Muğla'nın Ula ilçesi ve çevresinde gerçekleşiyor.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Gökçe Akyıldız : Songül

Alayça Öztürk : Esma Çetin

Toprak Sağlam : Nermin Şanlı

Birgül Ulusoy : Cevriye Turan

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher Çetin

Sinan Arslan : Bekir Yılmaz

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Rahimcan Kapkap

Sibel Akdeniz

Sabriye Günüç

Erkut Emre Sungur

Beyza Dolu : Neşe Çetin

Mesut Kaytan : Adem Çetin

Can Büyükaltay : Cemal

Gülşehri Mina Kekeç

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