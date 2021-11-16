Elkızı fragman izle! Elkızı yeni bölüm fragmanı! Elkızı 5. Bölüm fragmanı! Elkızı dizisi fragmanı izle!

Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Elkızı yeni bölümde neler olacak? Elkızı son bölümde neler oldu? Elkızıson bölüm izle! Elkızı yeni bölüm fragmanı izle! Elkızı 5. Bölüm fragmanı izle! Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte haberimizde...

ELKIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cavidan gitgide kendisini gğçsüz hissediyordur ve Ezo'nun bu kontrolsüz gcü onu korkutuyordur. Güçlü ve sert durmaya çalışırken bir hata yapar. Neredeyse kendi canından olacağı bir hata hem de.. Zayıf düşürüp, teslim olmasını bekledikleri Ezo bu defa daha da güçlü çıkar herkesin karşısına. Şimdi kartlar yeniden dağıtılıyordur.

ELKIZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyacak.

Elkızı'nın açıklanan hikayesi:

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

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