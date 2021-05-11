Elitaş: "(Zorunlu trafik sigortası) Anayasa mahkemesinin iptal ettiği kısımları düzenleyen 2 maddelik bir kanun teklifinde maddemiz var"
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Elitaş: "(Zorunlu trafik sigortası) Anayasa mahkemesinin iptal ettiği kısımları düzenleyen 2 maddelik bir kanun teklifinde maddemiz var"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. (2)

"Dün itibariyle TBMM başkanlığına bir kanun teklifi verdik"

"(Zorunlu trafik sigortası) Anayasa mahkemesinin bir iptal kararı var. Bu iptal kararı çerçevesinde zorunlu mali mesuliyet sigortasının kapsamının ne olduğu konusunda ihtilaflar oltaya çıktığından dolayı hem sigorta şirketlerinin hem de sigortalattıranların ihtilaflarını ortadan çözmek için Anayasa mahkemesinin iptal ettiği kısımları düzenleyen 2 maddelik bir kanun teklifinde maddemiz var"

"18 yaş altı vatandaşlarımızın Bireysel emeklilik sistemine alınmasıyla ilgili bir düzenleme var"

"Finansal sektörde komisyonların kaldırılmasıyla ilgili bir düzenlememiz var"

"Bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının süresinin uzatılması durumu söz konusu"

Elitaş: '(Zorunlu trafik sigortası) Anayasa mahkemesinin iptal ettiği kısımları düzenleyen 2 maddelik bir kanun teklifinde maddemiz var'
Elitaş: '(Zorunlu trafik sigortası) Anayasa mahkemesinin iptal ettiği kısımları düzenleyen 2 maddelik bir kanun teklifinde maddemiz var'
Elitaş: '(Zorunlu trafik sigortası) Anayasa mahkemesinin iptal ettiği kısımları düzenleyen 2 maddelik bir kanun teklifinde maddemiz var'
Elitaş: '(Zorunlu trafik sigortası) Anayasa mahkemesinin iptal ettiği kısımları düzenleyen 2 maddelik bir kanun teklifinde maddemiz var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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