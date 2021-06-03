Elisa Invitational Summer 2021'de Sangal Esports, SAW ile Karşı Karşıya!
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Elisa Invitational Summer 2021'de Sangal Esports, SAW ile Karşı Karşıya!

Elisa Invitational Summer 2021'de Sangal Esports, SAW ile Karşı Karşıya!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz sangalgg, saat 18.00'de Elisa Invitational Summer 2021 turnuvasında SAW ile karşılaşacak! Başarılar Sangal!

Dün ESEA Premier S37'de Movistar Riders karşısında 2-1 mağlup olarak ESEA Premier'deki ilk mağlubiyetini alan temsilcimiz Sangal Esports bugün SAW takımı ile karşılaşacak. Ana Swiss aşamasına geçilen Elisa Invitational Summer 2021'de Sangal Esports rakibi SAW ile saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma BO3 formatında oynanacak.

Sangal Esports vs. SAW | 3 Haziran Perşembe | Saat 18.00

Rakibimiz olan ve HLTV sıralamasında 35. sırada olan SAW takımı HLTV sıralamasında 54. sırada yer alan temsilcimiz karşısında favori olarak görülüyor.

Karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Playerbros ailesi olarak temsilcimiz Sangal Esports'a gönülden başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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