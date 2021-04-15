Elini önce kalbine sonra kravatına götürdü! CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı

Eski CHP milletvekili Çetin Soysal, katıldığı bir canlı yayında fenalaştı. Ellerini önce kalbine sonra kravatına götüren Soysal'ın durumunu gören sunucu hemen reklama gitti. Hastaneye kaldırılan eski vekilin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP'de 23. dönem milletvekili olarak yer alan Çetin Soysal, Hande Aydemir'in sunduğu "Gün Biterken" programına konuk oldu. Yayın sırasında sunucu, Çetin Soysal ve iki diğer konuk gündeme ilişkin konuları masaya yatırıp tek tek değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Bu sırada söz alan Soysal, bir ara cümlesini yarım bırakıp elini kalbine götürdü. Sunucunun "İyi misiniz?" sorusuna "Yok, değilim" diyen Soysal bu sefer de iki eliyle kravatını çözmeye çalıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Diğer konuklar da panikleyip ayağa kalkarken sunucu, "Kısa bir reklama gidelim" dedi. Programa ara verildi. Çetin Soysal'a gerekli müdahale yapılarak hemen hastaneye kaldırıldı. Soysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.