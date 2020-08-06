Elini kıyma makinesine kaptıran genç, protez için yardım bekliyor Elini kıyma makinesine kaptıran genç, protez için yardım bekliyorKÜTAHYA'da Kurban Bayramı'nda kasapta elini kıyma makinesine kaptıran Emrullah Ayrancı(17), Kocaeli'de bir hastanede geçirdiği ameliyatın ardından protez el için yardım bekliyor.

Elini kıyma makinesine kaptıran genç, protez için yardım bekliyor

KÜTAHYA'da Kurban Bayramı'nda kasapta elini kıyma makinesine kaptıran Emrullah Ayrancı(17), Kocaeli'de bir hastanede geçirdiği ameliyatın ardından protez el için yardım bekliyor.

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Kütahya'da yaşadığı mahalledeki kasaba yardıma giden Emrullah Ayrancı, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Eli kanlar içerisinde kalan ve çığlık atmaya başlayan Emrullah Ayrancı'yı, o sırada dükkanda olan bir taksici hemen Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada pansuman yapılan ve ağrıları dindirilen Emrullah Ayrancı, Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Ambulans ile Kocaeli'ye getirilen Ayrancı, hastaneye gelir gelmez ameliyata alındı. Eline yaklaşık 2 saat süren bir operasyon yapılan Emrullah Ayrancı'nın tüm yaraları kapatılarak ilaç verildi. Hastanede dayısı Ramazan Şeker ile birlikte kalan Emrullah Ayrancı, sağ eline protez yaptırmak istiyor. Protez için maddi durumlarının yeterli olmadığını söyleyen Ayrancı, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Başından geçen olayı anlatan Emrullah Ayrancı, "Müşteri gelmişti. Müşterinin kıymasını çekerken bir anda, nasıl olduğunu anlamadım. Elimi çıkardığımda, elim yoktu. Bağırarak dışarı çıktım. Orada bir ağabey, o da dükkandaydı, taksiciymiş. Taksiye bindik. Beni hastaneye götürdü. Sevk çıktı, buraya geldim. Ameliyat sonrasında, 'İsterseniz bacaktan kemik alarak 2 parmak dikebiliriz' dediler. Ben de, zaten bacağım da sıkıntılı olduğu için bunu istemedim" dedi.

Daha önce trafik kazası geçirdiğini ifade eden Emrullah Ayrancı, "Önümüzdeki süreçte, 'Ya bacaktan kemik alarak 2 tane parmak yapabiliriz ya da protez el yaptıracaksın' diyorlar. Ben protez el yaptırmak istiyorum. Çünkü zaten bacağım sıkıntılı, ameliyat olup duruyorum. Oradan kemik alındığında daha da kötüye gidebilir. Ben 2009'da trafik kazası geçirmiştim. Ameliyat esnasında kemiğe enfeksiyon kaptırmışlar. Bu enfeksiyon da 10 senede kiste dönmüş. Geçen sene ameliyat oldum. Ameliyat sırasında tekrar enfeksiyon kaptığı için oradaki yara kapanmadı. Bana protez konusunda yardımcı olurlarsa sevinirim" diye konuştu.

Kaynak: DHA