Eline silah alıp poz veren Ciciş Esra Ersoy'dan dikkat çeken çıkış: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
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Eline silah alıp poz veren Ciciş Esra Ersoy'dan dikkat çeken çıkış: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

Eline silah alıp poz veren Ciciş Esra Ersoy'dan dikkat çeken çıkış: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yayınladığı pozlarla ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ciciş kardeşlerde Esra Ersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini söyledi. Bu kararının ardından elinde silahla bir fotoğrafını paylaşan Ersoy, "İnsan vuramam ama savaşı durdurmaya çalışacağım" dedi.

Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler yine gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kardeşi intihar girişiminde bulunan Esra Ersoy, bu sefer de sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KUDÜS'E KADIN ASKER OLARAK GİTMEK İSTİYORUM"

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Yaşanan acı olayların ardından paylaşım yapan Esra Ersoy, Kudüs'e kadın asker olarak gönderilmek istedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum. Çok ciddiyim eğer Türkiye asker gönderecekse ben gönüllüyüm beni gönderin" dedi.

Eline silah alıp poz veren Ciciş Esra Ersoy'dan dikkat çeken çıkış: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

"İNSAN VURAMAM AMA SAVAŞI DURDURMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Kısa sürede gündem olan Esra Ersoy, kendisini eleştirenlere de elinde silah tuttuğu bir pozu paylaşarak şöyle cevap verdi: "'Eline silah aldın mı hiç diyenlere' çok aldım eski bir foto ama olsun. Daha eskilerde de çocukluğumda dağ evinde ormanlık alanda atış yapardım hep. Ayrıca hiç silah tutmasam da gitmeden öğretirler herhalde neler yapmam gerekeceğini. Ama ben insan vuramam yapamam ama bu savaşı durdurmaya çalışacağım orda. Asker olarak korumam gerekenleri koruyacağım. Bana denilenleri yapacağım. Yani Askerlik ne gerektiriyorsa onu yaparım. Söz ağızdan çıktı. Yollasınlar beni Kudüs'e asker olarak canım feda."

Eline silah alıp poz veren Ciciş Esra Ersoy'dan dikkat çeken çıkış: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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